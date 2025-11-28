Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – они плохо держались на руке. Карпов написал, что игроки проигнорировали акцию
Футболисты «Зенита» не игнорировали акцию РФС в память о Никите Симоняне.
В четверг «Зенит» обыграл «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:0 (2:3 по сумме двух встреч).
Перед игрой прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе и лучше бомбардире «Спартака» Симоняне, который скончался на сотом году жизни, а футболисты обеих команды вышли на поле в черных траурных повязках.
Журналист Иван Карпов после игры написал, что «Зенит» проигнорировал акцию с повязками.
«Алип – единственный футболист «Зенита», вышедший в траурной повязке в память о Симоняне: остальные газовые проигнорировали акцию скорби в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России с Динамо. Только защитник сборной Казахстана почтил память легенды «Спартака» и российского футбола таким образом. Грустно, что футболисты «Зенита» так халатно отнеслись к акции с траурными повязками…» – заявил в своем посте инсайдер.
Телеграм-канал #вЗените опроверг слова Карпова.
«На кадрах трансляции видно, что перед стартовым свистком повязки были у футболистов, однако, в какой-то момент оказалось, что повязки плохо держатся – игроки начали их поправлять, и в итоге, судя по кадрам, было принято решение на саму игру выйти без них.
Ряд футболистов «Динамо» тоже снял повязки по ходу матча. Накануне большинство игроков «Краснодара» играло без повязок, но на это никто не обратил внимание», – говорится в тексте.
