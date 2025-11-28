Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – они плохо держались на руке. Карпов написал, что игроки проигнорировали акцию

Игроки «Зенита» сняли траурные повязки перед матчем – они плохо держались.

Футболисты «Зенита» не игнорировали акцию РФС в память о Никите Симоняне .

В четверг «Зенит» обыграл «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:0 (2:3 по сумме двух встреч).

Перед игрой прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе и лучше бомбардире «Спартака» Симоняне , который скончался на сотом году жизни, а футболисты обеих команды вышли на поле в черных траурных повязках.

Журналист Иван Карпов после игры написал , что «Зенит » проигнорировал акцию с повязками.

«Алип – единственный футболист «Зенита», вышедший в траурной повязке в память о Симоняне: остальные газовые проигнорировали акцию скорби в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России с Динамо . Только защитник сборной Казахстана почтил память легенды «Спартака » и российского футбола таким образом. Грустно, что футболисты «Зенита» так халатно отнеслись к акции с траурными повязками…» – заявил в своем посте инсайдер.

Телеграм-канал #вЗените опроверг слова Карпова.

«На кадрах трансляции видно, что перед стартовым свистком повязки были у футболистов, однако, в какой-то момент оказалось, что повязки плохо держатся – игроки начали их поправлять, и в итоге, судя по кадрам, было принято решение на саму игру выйти без них.

Ряд футболистов «Динамо» тоже снял повязки по ходу матча. Накануне большинство игроков «Краснодара » играло без повязок, но на это никто не обратил внимание», – говорится в тексте.

