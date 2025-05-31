«Спартак» хочет получить за Дуарте около 5-6 млн евро
«Спартак» может расстаться с Алексисом Дуарте.
По информации Metaratings.ru, красно-белые хотят выручить за защитника около 5-6 миллионов евро.
Посредники предлагали услуги Дуарте клубам Латинской Америки и Европы. Интерес к защитнику есть, в ближайшее время в «Спартак» могут поступить конкретные предложения.
Дуарте выступает за красно-белых с января 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл 19 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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