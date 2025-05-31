Матч окончен
Чемпионат России. Стыковые матчи. «Ахмат» победил «Урал» в ответной игре, «Пари НН» уступил «Сочи»
«Пари НН» уступил «Сочи» (1:3) в ответной стыковой игре за право выступать в РПЛ.
«Ахмат» на своем поле был сильнее «Урала» (2:0).
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Переходные матчи Д1-Д2. Финал
31 мая 14:00, Стадион Нижний Новгород
Первый матч: 2:1
Переходные матчи Д1-Д2. Финал
31 мая 16:30, Ахмат-Арена
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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