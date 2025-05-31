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Чемпионат России. Стыковые матчи. «Ахмат» победил «Урал» в ответной игре, «Пари НН» уступил «Сочи»

«Пари НН» уступил «Сочи» (1:3) в ответной стыковой игре за право выступать в РПЛ.

«Ахмат» на своем поле был сильнее «Урала» (2:0).

Чемпионат России

Стыковые матчи

Ответные матчи

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
31 мая 14:00, Стадион Нижний Новгород
Пари НН
Завершен
1 - 3
Сочи
Матч окончен
90’
+6’
Дегтев
90’
+3’
Заика   Терехов
85’
Кожемякин   Кайнов
85’
Магаль   Маслов
  Боселли
84’
Кастильо
80’
Гоцук   Крашевский
75’
Трошечкин   Ермаков
67’
Карапузов   Кастильо
67’
62’
Балкизов   Бурмистров
Грулев   Весино
57’
Царукян
49’
47’
Заика
Магкеев   Царукян
46’
2тайм
Перерыв
45’
+7’
  Крамарич
45’
+4’
  Крамарич
29’
Аберден
21’
  Заика
Пари НН
Медведев, Александров, Гоцук, Магкеев, Карич, Трошечкин, Калинский, Эктов, Грулев, Боселли, Карапузов, Лукьянов, Кошкин, Крашевский, Кастильо, Чистяков, Шнапцев, Майга, Ермаков, Царукян, Весино
Запасные: Кошкин, Крашевский, Шнапцев, Весино, Ермаков, Майга, Царукян, Лукьянов, Кастильо, Чистяков
1тайм
Сочи:
Дегтев, Макарчук, Литвинов, Аберден, Заика, Сааведра, Кожемякин, Пасевич, Магаль, Крамарич, Балкизов, Заболотный, Рудаков, Маслов, Стойисавлевич, Суслов, Терехов, Шагиахметов, Бурмистров, Кайнов, Мартовой, Никитин, Мециев
Запасные: Кошкин, Крашевский, Шнапцев, Весино, Ермаков, Майга, Царукян, Лукьянов, Кастильо, Чистяков
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Первый матч: 2:1

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
31 мая 16:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
2 - 0
Урал
Матч окончен
90’
+5’
Сунгатулин   Марков
90’
+5’
Железнов   Бессмертный
90’
+4’
Егорычев   Воронов
  Зорин
90’
+3’
83’
Железнов
74’
Бегич   Ар. Мамин
74’
Малькевич
65’
Ишков   Мосин
56’
Аюпов
Мелкадзе
56’
  Мелкадзе
51’
49’
Бегич
Камилов   Зорин
46’
2тайм
Перерыв
Садулаев
41’
Адамов
38’
Ахмат
Шелия, Тодорович, Шатара, Ибишев, Адамов, Камилов, Исмаэл, Садулаев, Талаль, Самородов, Мелкадзе, Магомедов, Ульянов, Уциев, Жиров, Гогличидзе, Богосавац, Бериша, Харин, Диванович, Якуев, Зорин, Руис Диас
Запасные: Зорин, Жиров, Гогличидзе, Богосавац, Бериша, Диванович, Якуев, Руис Диас, Ульянов, Уциев, Харин, Магомедов
1тайм
Урал:
Ал. Мамин, Филипенко, Бегич, Малькевич, Бевеев, Аюпов, Сунгатулин, Железнов, Егорычев, Ишков, Секулич, Щербицкий, Маргасов, Ар. Мамин, Бессмертный, Чудин, Мосин, Кучугура, Морозов, Бондарев, Марков, Воронов
Запасные: Зорин, Жиров, Гогличидзе, Богосавац, Бериша, Диванович, Якуев, Руис Диас, Ульянов, Уциев, Харин, Магомедов
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Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Таблица Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
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logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
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