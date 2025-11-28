Адиев о травме Сутормина: «На разминке надкостницу разорвали, наложили швы. Не знаю, будет ли готов к «Краснодару»
Алексею Сутормину на разминке разорвали надкостницу.
Тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о травме Алексея Сутормина.
Хавбека самарцев отправили в больницу после рассечения ноги от попадания шипом на разминке перед матчем с «КАМАЗом» (1:1, 4:2 по пен.) в Фонбет Кубке России в рамках первого этапа 1/4 финала Пути регионов.
— Сутормин как себя чувствует, что с ним?
— Планировали иначе. Через два дня матч с «Краснодаром», хотели распределить нагрузку. Печенину и Рассказову нужна была пауза, за счет Алексея хотели это сделать. На разминке ему надкостницу разорвали, уже наложили швы.
Будет ли готов к следующей игре, не знаю. У нас большая эпидемия травм. В прошлой игре с «Ростовом» заплатили дорогую цену за три очка, — сказал Адиев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
