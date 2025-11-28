Адиев о травме Сутормина: «На разминке надкостницу разорвали, наложили швы. Не знаю, будет ли готов к «Краснодару»

Алексею Сутормину на разминке разорвали надкостницу.

Тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев рассказал о травме Алексея Сутормина .

Хавбека самарцев отправили в больницу после рассечения ноги от попадания шипом на разминке перед матчем с «КАМАЗом» (1:1, 4:2 по пен.) в Фонбет Кубке России в рамках первого этапа 1/4 финала Пути регионов.

— Сутормин как себя чувствует, что с ним?

— Планировали иначе. Через два дня матч с «Краснодаром », хотели распределить нагрузку. Печенину и Рассказову нужна была пауза, за счет Алексея хотели это сделать. На разминке ему надкостницу разорвали, уже наложили швы.

Будет ли готов к следующей игре, не знаю. У нас большая эпидемия травм. В прошлой игре с «Ростовом» заплатили дорогую цену за три очка, — сказал Адиев.