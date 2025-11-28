Мюллер о «Баварии»: «Компани проделывает выдающуюся работу. Надеюсь, так будет и дальше»
Томас Мюллер: Компани проделывает выдающуюся работу в «Баварии».
Томас Мюллер оценил выступление «Баварии» в текущем сезоне.
После 11 туров мюнхенцы лидируют в Бундеслиге с 6-очковым отрывом. После 5 матчей на общем этапе в Лиге чемпионов «Бавария» занимает в таблице 3-е место.
«Команда очень хорошо укомплектована, и тренерский штаб во главе с Компани проделывает выдающуюся работу. Смотреть за их игрой — одно удовольствие. Я не смотрел все матчи, но у меня сложилось хорошее впечатление. Пока у них все отлично, и я надеюсь, что так будет и дальше.
Поддерживаю связь со своими бывшими одноклубниками, смотрю много обзоров и остаюсь в курсе событий», – сказал экс-хавбек «Баварии», а ныне игрок «Ванкувер Уайткэпс».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
