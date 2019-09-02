«Я за «Интер»! Они обоссали «Барсу». Хоккеист «Локомотива» Сурин о финале Лиги чемпионов
Егор Сурин заявил, что болеет за «Интер» в финале Лиги чемпионов.
Итальянский клуб противостоит «ПСЖ» в финальном матче главного еврокубка. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале «Интер» обыграл «Барселону» со счетом 7:6 по сумме двух матчей.
«Все спрашивают. Я за «Интер»! Они обоссали «Барсу», – написал 18-летний форвард «Локомотива» Егор Сурин.
Сурин также опубликовал видео из спортивного бара, заявив: «За «Интер» все болеем!»
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Егора Сурина
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