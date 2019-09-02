Егор Сурин заявил, что болеет за «Интер» в финале Лиги чемпионов.

Итальянский клуб противостоит «ПСЖ » в финальном матче главного еврокубка. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале «Интер» обыграл «Барселону» со счетом 7:6 по сумме двух матчей.

«Все спрашивают. Я за «Интер »! Они обоссали «Барсу», – написал 18-летний форвард «Локомотива » Егор Сурин .

Сурин также опубликовал видео из спортивного бара, заявив: «За «Интер» все болеем!»