Гол «Урала» в ворота «Ахмата» отменен после ВАР из-за офсайда у Егорычева в момент удара Железнова

Гол «Урала» в ворота «Ахмата» отменен после ВАР.

Полузащитник «Урала » Тимур Аюпов забил гол на 12-й минуте второго стыкового матча с «Ахматом » (0:0, первый тайм, 2:1 – первый матч), добив в ворота отскочивший от штанги мяч после удара Юрия Железнова .

Главный судья Сергей Иванов после консультации с ВАР и просмотра повтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у Андрея Егорычева в момент удара Железнова. Егорычев находился на линии удара.

Изображение: кадр из трансляции VK