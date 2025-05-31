Гол «Урала» в ворота «Ахмата» отменен после ВАР из-за офсайда у Егорычева в момент удара Железнова
Гол «Урала» в ворота «Ахмата» отменен после ВАР.
Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов забил гол на 12-й минуте второго стыкового матча с «Ахматом» (0:0, первый тайм, 2:1 – первый матч), добив в ворота отскочивший от штанги мяч после удара Юрия Железнова.
Главный судья Сергей Иванов после консультации с ВАР и просмотра повтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у Андрея Егорычева в момент удара Железнова. Егорычев находился на линии удара.
Изображение: кадр из трансляции VK
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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