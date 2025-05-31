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Васильев о предложении отменить пенсии: «Это абсолютно нелогично. Россия – самодостаточная страна, и такие вещи даже обсуждаться не должны»

Дмитрий Васильев выступил против отмены пенсий в России.

Основатель телеканала «Царьград» предприниматель Константин Малофеев призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года.

«Предложение с отменой пенсий — сомнительная история. У нас значительное количество людей работает на государство и его развитие, может, не в госструктурах, но все так или иначе платят налоги. Как же так потом остаться без поддержки государства в старости? Это абсолютно нелогично.

Понимаю, что есть государства, в которых не существует пенсий. Но Россия — самодостаточная страна, и такие вещи даже обсуждаться не должны. Любой человек, который работает и платит налоги, имеет право на поддержку в старости. А разговоры и предложения об отмене пенсии очень странные. Мне кажется, что это какой-то самопиар, чтобы привлечь к себе внимание. Это все глупость.

Олигарх предлагает, чтобы в будущем пенсионеров кормили дети, а представим, что пожилой человек не имеет детей. Есть же много людей, у которых нет никого, а мужья или жены ушли из жизни. Что делать одному старому человеку в этом случае? Поэтому в этом смысле каждый человек должен быть защищен государством, что выражается в выплате пенсий.

Да, может, пенсии не очень большие, но все равно это такая надежная поддержка со стороны государства. Конечно, пожилой человек может еще выполнять какую-то дополнительную работу, чтобы пенсия вместе с зарплатой позволяла человеку более-менее прожить.

Убежден, что в России не отменят пенсии. Мы социально-ориентированное государство, главная цель которого — забота о гражданах своей страны. Пенсия как раз входит в понятие защиты своих граждан. Больше чем уверен, что такого никогда не произойдет», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
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