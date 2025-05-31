Ролан Гаррос. Александрова обыграла Кудерметову, Мирра Андреева, Гауфф, Киз, Касаткина, Пегула, Батист, Буассон вышли в 4-й круг
Мирра Андреева обыграла Юлию Путинцеву в третьем круге «Ролан Гаррос».
Екатерина Александрова победила Веронику Кудерметову.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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