Тайриз Халибертон закрыл серию с «Никс» трехочковым с центра площадки
«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» в 6-м матче – 125:108.
За минуту до конца Тайриз Халибертон создал 20-очковое преимущество, попав практически с логотипа с центра площадки.
Лидер «Индианы» набрал 21 очко, 9 из 17 с игры, 13 передач, 6 подборов и 3 перехвата за 36 минут.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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