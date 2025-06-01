Тайриз Халибертон закрыл серию с «Никс» трехочковым с центра площадки

«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» в 6-м матче – 125:108.

За минуту до конца Тайриз Халибертон создал 20-очковое преимущество, попав практически с логотипа с центра площадки.

Лидер «Индианы» набрал 21 очко, 9 из 17 с игры, 13 передач, 6 подборов и 3 перехвата за 36 минут.