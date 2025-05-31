Чистяков покинул «Зенит» свободным агентом. У 31-летнего защитника 0 матчей в РПЛ и 1 гол в 8 играх Кубка в сезоне

«Зенит» объявил об уходе защитника Дмитрия Чистякова.

Воспитанник сине-бело-голубых покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

В прошедшем сезоне 31-летний игрок не провел ни одного матча в РПЛ . В 8 играх Фонбет Кубка России на его счету 1 гол.

Всего за карьеру в «Зените » Чистяков провел 90 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. Вместе с петербуржцами защитник стал 4-кратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.