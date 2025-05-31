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Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» разгромил «Интер» – 5:0, Дуэ сделал дубль и пас, у Дембеле 2 ассиста, Хвича, Хакими и Меюлю забили

«ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 12-й минуте счет открыл защитник парижан Ашраф Хакими с передачи Дезире Дуэ – марокканец отправил мяч в сетку ударом из центра штрафной. На 20-й французский вингер Дуэ забил сам, ему ассистировал Усман Дембеле.

На 63-й Дуэ с паса Витиньи довел счет до разгромного. На 73-й Хвича Кварацхелия забил четвертый гол своей команды – с паса Дембеле. На 86-й отличился 18-летний Санни Меюлю, ассистировал ему Брэдли Барколя.

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

Лига чемпионов

Финал

Лига чемпионов. Финал
31 мая 19:00, Альянц Арена
ПСЖ
Завершен
5 - 0
Интер
Матч окончен
Хакими
90’
  Меюлю
86’
Жоау Невеш   Заир-Эмери
84’
Фабиан Руис   Меюлю
84’
Кварацхелия   Гонсалу Рамуш
84’
Мендеш   Люка Эрнандес
78’
  Кварацхелия
73’
71’
Ачерби
70’
Чалханоглу   Аслани
69’
М. Тюрам
Д. Дуэ   Барколя
67’
Д. Дуэ
65’
  Д. Дуэ
63’
62’
Биссек   Дармиан
62’
Мхитарян   Карлос Аугусто
58’
Индзаги
56’
Залевски
54’
Димарко   Залевски
54’
Павар   Биссек
2тайм
Перерыв
  Д. Дуэ
20’
  Хакими
12’
ПСЖ
Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ, Сафонов, Тенас, Кимпембе, Люка Эрнандес, Бералдо, Ли Кан Ин, Меюлю, Заир-Эмери, Гонсалу Рамуш, Барколя, Мбайе
Запасные: Сафонов, Кварацхелия, Кимпембе, Мендеш, Жоау Невеш, Д. Дуэ, Мбайе, Фабиан Руис, Тенас, Бералдо, Ли Кан Ин
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Думфрис, Мартинес, М. Тюрам, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, де Врей, Карлос Аугусто, Биссек, Дармиан, Зелиньски, Фраттези, Аслани, Залевски, Арнаутович, Тареми
Запасные: Сафонов, Кварацхелия, Кимпембе, Мендеш, Жоау Невеш, Д. Дуэ, Мбайе, Фабиан Руис, Тенас, Бералдо, Ли Кан Ин
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoПСЖ
logoИнтер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАшраф Хакими
logoДезире Дуэ
logoУсман Дембеле
logoВитинья
logoХвича Кварацхелия
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