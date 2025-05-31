Матч окончен
Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» разгромил «Интер» – 5:0, Дуэ сделал дубль и пас, у Дембеле 2 ассиста, Хвича, Хакими и Меюлю забили
«ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 12-й минуте счет открыл защитник парижан Ашраф Хакими с передачи Дезире Дуэ – марокканец отправил мяч в сетку ударом из центра штрафной. На 20-й французский вингер Дуэ забил сам, ему ассистировал Усман Дембеле.
На 63-й Дуэ с паса Витиньи довел счет до разгромного. На 73-й Хвича Кварацхелия забил четвертый гол своей команды – с паса Дембеле. На 86-й отличился 18-летний Санни Меюлю, ассистировал ему Брэдли Барколя.
«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.
Лига чемпионов
Финал
Лига чемпионов. Финал
31 мая 19:00, Альянц Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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