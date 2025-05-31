Губерниев о кириллице в КХЛ: «Бред, шаг назад, на старославянский давайте перейдем. Тогда не надо сравнивать себя с НХЛ. Английский – язык международного общения»

Дмитрий Губерниев раскритиковал идею ввести кириллицу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Интересно ваше мнение насчет предложения вернуть кириллицу на свитеры игроков и в графику КХЛ.

– Это шаг назад. Если мы хотим вариться в собственном соку и не конкурировать с НХЛ , давайте на старославянский перейдем. Это же бред!

Если вы говорите, что лига международная, то английский – это язык международного общения. Если вы говорите, что лига российская, то переходите на кириллицу, но тогда не надо сравнивать себя с НХЛ.

Вообще, английский надо учить, это всех касается. Это не только язык международного общения, это еще и язык технологий.

Если мы хотим отстать и быть дураками, то давайте говорить, что английский уже не котируется, обманывая самих себя, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .