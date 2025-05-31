Губерниев о кириллице в КХЛ: «Бред, шаг назад, на старославянский давайте перейдем. Тогда не надо сравнивать себя с НХЛ. Английский – язык международного общения»
Дмитрий Губерниев раскритиковал идею ввести кириллицу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Интересно ваше мнение насчет предложения вернуть кириллицу на свитеры игроков и в графику КХЛ.
– Это шаг назад. Если мы хотим вариться в собственном соку и не конкурировать с НХЛ, давайте на старославянский перейдем. Это же бред!
Если вы говорите, что лига международная, то английский – это язык международного общения. Если вы говорите, что лига российская, то переходите на кириллицу, но тогда не надо сравнивать себя с НХЛ.
Вообще, английский надо учить, это всех касается. Это не только язык международного общения, это еще и язык технологий.
Если мы хотим отстать и быть дураками, то давайте говорить, что английский уже не котируется, обманывая самих себя, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Что теперь будет с Ротенбергом?7169 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости