Круговой о голе «Спартака»: «Видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева. Не знаю, фол это или нет»
Данил Круговой: видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева.
Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил эпизод с голом «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ (0:1).
На 43-й минуте полузащитник красно-белых Эсекиэль Барко с углового закрутил мяч в сторону ворот Игоря Акинфеева. Мяч влетел в сетку, по пути задев спартаковца Игоря Дмитриева. Сразу после гола Акинфеев начал высказывать претензии главному арбитру Сергею Карасеву.
«Было ли нарушение на Акинфееве во время гола «Спартака»? Честно говоря, я этот эпизод не пересматривал особо, но видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева.
Не знаю, что говорится в правилах про трактовку подобных эпизодов, фол это или не фол, но если гол засчитали, то что теперь об этом говорить?» – сказал Круговой.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости