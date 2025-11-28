Круговой о голе «Спартака»: «Видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева. Не знаю, фол это или нет»

Данил Круговой: видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева.

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил эпизод с голом «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ (0:1).

На 43-й минуте полузащитник красно-белых Эсекиэль Барко с углового закрутил мяч в сторону ворот Игоря Акинфеева . Мяч влетел в сетку, по пути задев спартаковца Игоря Дмитриева . Сразу после гола Акинфеев начал высказывать претензии главному арбитру Сергею Карасеву.

«Было ли нарушение на Акинфееве во время гола «Спартака »? Честно говоря, я этот эпизод не пересматривал особо, но видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева.

Не знаю, что говорится в правилах про трактовку подобных эпизодов, фол это или не фол, но если гол засчитали, то что теперь об этом говорить?» – сказал Круговой.