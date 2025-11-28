Горшков о том, почему «Зенит» не играл в траурных повязках с «Динамо»: «У всех она упала с рук, не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли»
Горшков объяснил, что куда делись траурные повязки «Зенита» в матче с «Динамо» .
Защитник «Зенита» Юрий Горшков ответил на вопрос, почему у игроков «Зенита» не было траурных повязок в память о Никите Симоняне во время игры с «Динамо» в FONBET Кубке России (1:0).
– Почему у всех, кроме Алипа, не было траурных повязок?
– У всех она упала с рук. Мы не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли, – сказал Горшков.
Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – они плохо держались на руке. Карпов написал, что игроки проигнорировали акцию
