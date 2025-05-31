«Пари НН» вылетел из РПЛ, уступив в стыковых матчах. Клуб может остаться в лиге вместо «Химок» – решит исполком РФС

«Пари НН» проиграл «Сочи» по итогам переходных матчей (2:1, 1:3).

Команда тренера Виктора Гончаренко по спортивному принципу должна вылететь из Мир РПЛ, однако может сохранить место в высшей лиге.

Российский футбольный союз отказал в выдаче лицензии «Химкам» в связи с несоблюдением финансовых критериев лицензирования. Таким образом, подмосковный клуб не сможет сыграть в Премьер-лиге в сезоне-2025/26.

Как следует из регламента РФС , «Химки» будут заменены в РПЛ другим клубом по решению исполкома с учетом мнения РПЛ и ФНЛ . При этом клубы, выступавшие в РПЛ в прошедшем сезоне, имеют преимущество перед командами из Мелбет Первой лиги.

Дата исполкома РФС пока не определена, как не сообщалось официально о том, какой именно клуб заменит «Химки ».

Во втором стыковом матче сыграют «Ахмат» и «Урал» (первая игра – 1:2).