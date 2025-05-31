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🏖️ «Сочи» вернулся в РПЛ, победив «Пари НН» в ответном стыковом матче – 3:1

«Сочи» вернулся в РПЛ, обыграв «Пари НН» (3:1) в ответном стыковом матче.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кирилл Заика открыл счет на 21-й минуте. На 26-й судья  Артем Чистяков удалил защитника «Сочи» Набиля Абердена, но поменял красную карточку на желтую после просмотра ВАР. В конце первого тайма Мартин Крамарич реализовал пенальти, а затем оформил дубль, забив с игры.

На 84-й минуте Хуан Мануэль Боселли с пенальти отыграл один мяч.

В первом матче нижегородцы выиграли в гостях со счетом 2:1.

Южане провели один сезон в Мелбет Первой лиге после вылета из Мир РПЛ.

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
31 мая 14:00, Стадион Нижний Новгород
Пари НН
Завершен
1 - 3
Сочи
Матч окончен
90’
+6’
Дегтев
90’
+3’
Заика   Терехов
85’
Кожемякин   Кайнов
85’
Магаль   Маслов
  Боселли
84’
Кастильо
80’
Гоцук   Крашевский
75’
Трошечкин   Ермаков
67’
Карапузов   Кастильо
67’
62’
Балкизов   Бурмистров
Грулев   Весино
57’
Царукян
49’
47’
Заика
Магкеев   Царукян
46’
2тайм
Перерыв
45’
+7’
  Крамарич
45’
+4’
  Крамарич
29’
Аберден
21’
  Заика
Пари НН
Медведев, Александров, Гоцук, Магкеев, Карич, Трошечкин, Калинский, Эктов, Грулев, Боселли, Карапузов, Лукьянов, Кошкин, Крашевский, Кастильо, Чистяков, Шнапцев, Майга, Ермаков, Царукян, Весино
Запасные: Кастильо, Чистяков, Шнапцев, Ермаков, Кошкин, Майга, Лукьянов, Крашевский, Царукян, Весино
1тайм
Сочи:
Дегтев, Макарчук, Литвинов, Аберден, Заика, Сааведра, Кожемякин, Пасевич, Магаль, Крамарич, Балкизов, Заболотный, Рудаков, Маслов, Стойисавлевич, Суслов, Терехов, Шагиахметов, Бурмистров, Кайнов, Мартовой, Никитин, Мециев
Запасные: Кастильо, Чистяков, Шнапцев, Ермаков, Кошкин, Майга, Лукьянов, Крашевский, Царукян, Весино
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Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Таблица Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
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logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Заика
Артем Чистяков судья
logoНабиль Аберден
logoМартин Крамарич
logoХуан Мануэль Боселли
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