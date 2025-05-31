Матч окончен
🏖️ «Сочи» вернулся в РПЛ, победив «Пари НН» в ответном стыковом матче – 3:1
«Сочи» вернулся в РПЛ, обыграв «Пари НН» (3:1) в ответном стыковом матче.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Кирилл Заика открыл счет на 21-й минуте. На 26-й судья Артем Чистяков удалил защитника «Сочи» Набиля Абердена, но поменял красную карточку на желтую после просмотра ВАР. В конце первого тайма Мартин Крамарич реализовал пенальти, а затем оформил дубль, забив с игры.
На 84-й минуте Хуан Мануэль Боселли с пенальти отыграл один мяч.
В первом матче нижегородцы выиграли в гостях со счетом 2:1.
Южане провели один сезон в Мелбет Первой лиге после вылета из Мир РПЛ.
Переходные матчи Д1-Д2. Финал
31 мая 14:00, Стадион Нижний Новгород
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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