🏖️ «Сочи» вернулся в РПЛ, победив «Пари НН» в ответном стыковом матче – 3:1

«Сочи» вернулся в РПЛ, обыграв «Пари НН» (3:1) в ответном стыковом матче.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кирилл Заика открыл счет на 21-й минуте. На 26-й судья Артем Чистяков удалил защитника «Сочи » Набиля Абердена , но поменял красную карточку на желтую после просмотра ВАР. В конце первого тайма Мартин Крамарич реализовал пенальти, а затем оформил дубль, забив с игры.

На 84-й минуте Хуан Мануэль Боселли с пенальти отыграл один мяч.

В первом матче нижегородцы выиграли в гостях со счетом 2:1.

Южане провели один сезон в Мелбет Первой лиге после вылета из Мир РПЛ.

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