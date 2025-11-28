Альварес – третий после Гризманна и Сауля игрок «Атлетико» с 10+ голами в ЛЧ

Хулиан Альварес стал третьим в истории «Атлетико» игроком, забившим не менее 10 голов в Лиге чемпионов.

В среду форвард открыл счет в игре с «Интером» (2:1), теперь на его счету 10 мячей за мадридский клуб в 14 матчах в главном еврокубковом турнире.

Рекордсмен «Атлетико» по голам в ЛЧ – Антуан Гризманн (39), вторым идет Сауль – 11.