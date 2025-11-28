Некрасов о Симоняне: «Служением «Спартаку» он указывал путь молодым поколениям»

Сергей Некрасов: служением «Спартаку» Симонян указывал путь молодым поколениям.

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов на церемонии прощания с Никитой Симоняном почтил память об олимпийском чемпионе и лучшем бомбардире в истории красно-белых, ушедшем из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.

«Недавно мы поздравляли Никиту Павловича с 99-летием. С одной стороны, эти цифры вызывают уважение, а с другой — не удивляют. Он принимал участие в каждом заседании ветеранов «Спартака». Последний раз — две недели назад.

Команда среагировала и салютовала памяти Никиты Павловича блестящей победой и игрой с «Локомотивом». Своим служением «Спартаку» он указывал путь молодым поколениям. Вечная память легенде», – сказал Некрасов.