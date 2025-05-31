Кубок Первого канала по волейболу (жен). Россия на тай-брейке обыграла Сербию
Женская сборная России по волейболу обыграла Сербию на Кубке Первого канала.
Матч прошел в Белграде на арене «Зал имени Александра Николича».
Женщины
Белград, Сербия
Россия – Сербия – 3-2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13)
Женская сборная России
Связующие – Полина Матвеева («Динамо Ак-Барс»), Ирина Филиштинская («Локомотив»);
Диагональные – Татьяна Толок («Игор Горгондзола»), Анна Лазарева («Кузейбору»);
Доигровщицы – Арина Федоровцева («Фенербахче»), Марина Маркова («Вакыфбанк»), Светлана Гатина («Динамо Ак-Барс»), Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Ирина Воронкова («Локомотив»);
Блокирующие – Ангелина Лазарева («Динамо»), Наталья Суворова («Волеро Ле Канне»), Виктория Пушина («Динамо»), Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»);
Либеро – Светлана Масалева («Заречье-Одинцово»), Анна Подкопаева («Динамо»), Мария Бибина («Динамо Ак-Барс»).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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