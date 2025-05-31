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«Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на молодежный футбол в 2024 финансовом году – почти 1,5 млрд рублей. «Динамо» – 2-е, «Зенит» – 3-й, ЦСКА – 4-й, «Спартак» – 5-й

«Краснодар» вложил почти 1,5 млрд рублей в молодежный футбол – больше всех в РПЛ.

РФС опубликовал ключевые показатели клубов РПЛ за 2024 финансовый год.

Лидером по тратам на развитие молодежного футбола стал «Краснодар» – 1,446 млрд рублей.

Рейтинг клубов Мир РПЛ по расходам на развитие молодежного футбола (млн рублей):

1. «Краснодар» – 1 446,50

2. «Динамо» Москва – 1 011,31

3. «Зенит» – 896,93

4. ЦСКА – 470,47

5. «Спартак» – 442,52

6. «Локомотив» – 438,06

7. «Акрон» – 335,52

8. «Рубин» – 208,85

9. «Крылья Советов» – 187,93

10. «Ростов» – 161,98

11. «Пари НН» – 96,56

12. «Факел» – 96,32

13. «Оренбург» – 79,88

14. «Химки» – 78,62

15. «Ахмат» – 66,77

16. «Динамо» Махачкала – 28,59.

У «Краснодара» самая большая прибыль до налогообложения в 2024 финансовом году – 13 млрд рублей. У «Спартака» наибольший убыток – 2,6 млрд

«Зенит» получил больше 21 млрд рублей коммерческих доходов в 2024 финансовом году – больше всех в РПЛ. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Химки» заработали 147 тысяч

Только «Краснодар» и «Пари НН» закончили 2024 финансовый год с прибылью от трансферов. У «Зенита» наибольший убыток в РПЛ – 3,8 млрд рублей

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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