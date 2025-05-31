Президент «Урала» Иванов о судействе с «Ахматом»: «Отменили гол, поставили «левый» пенальти. Мелкадзе ударил нашего защитника – это фол»
Григорий Иванов недоволен судейством после матча с «Ахматом».
«Урал» проиграл по сумме двух стыковых матчей «Ахмату» (2:1, 0:2) и не смог пробиться в Премьер-лигу. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
– Что скажете по матчу?
– Ты же сам стоял на бровке, все видел. Что я тебе могу сказать?
– Второй тайм по игре правда слабый.
– Второй тайм мы сыграли не очень хорошо, да.
– По судейству что скажете?
– Ты же сам видел. У нас отменили гол (из-за офсайда – Спортс’‘), поставили «левый» пенальти. Ты это специально спрашиваешь.
– Фол был у Мелкадзе?
– Он ударил нашего защитника, надо было ставить фол. Конечно, ребята сами говорят, что пенальти не было, – сказал президент «Урала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости