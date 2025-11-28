«Зенит» не прошел «Динамо», МОК допустил Петросян и Гуменника до ОИ-2026, дзюдоистам вернули флаг и гимн, бутик Хабиба в Дубае и другие новости

1. «Зенит» на выезде победил «Динамо» (1:0) благодаря голу Мостового с пенальти, но москвичи по сумме двух матчей вышли в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют со «Спартаком». А петербуржцы отправляются в Путь регионов, где встретятся с «Балтикой». Там же «Крылья Советов» прошли «КАМАЗ» по пенальти.

2. В FONBET КХЛ «Металлург» проиграл «Авангарду» (1:3), «Салават Юлаев» победил «Барыс» (7:4), ЦСКА обыграл «Ладу» (4:2), «Автомобилист» проиграл «Спартаку» (1:3).

3. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпийских игр в Милане в нейтральном статусе.

4. Белоруска Анна Сола выиграла спринт на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске, Елизавета Фролова – 2-я, Анастасия Халили – 3-я.

5. Международная федерация дзюдо вернула россиянам право выступать на турнирах с национальным флагом и гимном.

6. Лыжница Алина Пеклецова выиграла коньковую разделку на 10 км на 1-м этапе Кубка России в Кировске, Непряева – 10-я, Степанова снялась. У мужчин на 15 км победил Савелий Коростелев, Большунов – 11-й.

7. На стадионе «Спартака» простились с Никитой Симоняном , ушедшим из жизни в возрасте 99 лет. Олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории красно-белых похоронили на Ваганьковском кладбище.

8. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов открыл обувной бутик в Дубае , название магазина – Send Location («Скинь локацию»). Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия возьмет паузу в выступлениях : «Переживаю трудный период. Хочу сосредоточиться на детях».

9. Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин женился во второй раз . Свадьба 51-летнего экс-футболиста и 23-летней модели Эвелины Сынчи обошлась в 5 миллионов рублей.

10. В 5-м туре общего этапа Лиги Европы ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева поделил очки с «Бранном», «Рома» справилась с «Мидтьюлландом», «Астон Вилла» была сильнее «Янг Бойз», «Маккаби» из Тель-Авива пропустил 6 голов от «Лиона», все результаты дня – здесь . В 4-м туре общего этапа Лиги конференций киевское «Динамо» на выезде уступило «Омонии» (флаги РФ и СССР вывесили фанаты киприотов), «Фиорентина» не справилась с АЕКом, «Страсбур» обыграл «Кристал Пэлас», «Шахтер» победил «Шэмрок Роверс», все результаты дня – здесь .

11. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода и серебряный призер ЧМ-2025 по велотреку Яна Бурлакова названы спортсменами года в России – они стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России». Министр спорта Михаил Дегтярев вручил на церемонии награды и благодарности сотрудникам телеканала «Матч ТВ».

12. Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков, баскетболист Сергей Моня, теннисистка Надежда Петрова, гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков, вице-президент КХЛ Александр Гуськов и победитель Олимпийских игр по хоккею Виталий Прохоров включены в базу «Миротворца».

Цитаты дня:

Советник гендиректора «Фонбет» Оганезов: «Налоги для букмекеров единовременно вырастут в 60 раз . Таких прецедентов в России еще не было. Наш бизнес попал в клещи регулирования»

Денис Глушаков: «У меня три прекрасные дочки, но сына они не заменят – это продолжение рода. Глушаковская лодка должна дальше плыть и развиваться»

Биатлонист Бажин: «Сейчас у нас нет возможности закупать хорошие патроны . Когда будут ошибки в стрельбе, то не всегда нужно списывать это на спортсменов»

Карпин о совмещении: «Я переоценил свои силы, возможно . Думал, что будет проще. Спать по 4-5 часов – перебор. Это один из факторов ухода из «Динамо»

«Шуба у нас как элемент аксессуара . Мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях». Загитова об образе на премии «Блогема»

Макс Ферстаппен: «Послал бы ## ### «Макларен» на месте Пиастри, если бы не разрешили сражаться с Норрисом»

Евгений Плющенко: «Лена Костылева и ее папа попросили ограничить доступ мамы на территорию Академии»