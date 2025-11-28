«Ривер Плейт» хочет арендовать Гонду и Вегу у «Зенита» с опцией выкупа
«Ривер Плейт» намерен арендовать сразу двух игроков «Зенита».
Клуб из Буэнос-Айреса планирует подписать зимой форварда Лусиано Гонду и защитника Романа Вегу с правом выкупа.
У обоих аргентинцев дефицит игровой практики в «Зените». В 14 матчах сезона РПЛ Гонду не отметился результативными действиями, Вега провел 7 игр.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bolavip
