«Ривер Плейт» хочет арендовать Гонду и Вегу у «Зенита» с опцией выкупа

«Ривер Плейт » намерен арендовать сразу двух игроков «Зенита ».

Клуб из Буэнос-Айреса планирует подписать зимой форварда Лусиано Гонду и защитника Романа Вегу с правом выкупа.

У обоих аргентинцев дефицит игровой практики в «Зените». В 14 матчах сезона РПЛ Гонду не отметился результативными действиями, Вега провел 7 игр.