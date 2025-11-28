Нико Уильямс о Ямале: «Он знает, что я ему как отец. Нам нужно отключаться и наслаждаться жизнью, главное — быть профессионалом и выкладываться по полной»
Нико Уильямс: Ямаль знает, что я ему как отец.
Нико Уильямс высказался о скандалах вокруг вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.
«В раздевалке [сборной Испании] мы отличные друзья. У него невероятный талант, и он доказывает это каждый день, но он знает, что я ему как отец (смеется)».
О скандалах вокруг Ямаля
«Каждый живет так, как хочет, но, думаю, главное — быть профессионалом и всегда выкладываться по полной, когда это необходимо. Вне поля нам нужно отключаться и наслаждаться жизнью, как и всем остальным. Если есть уважение и преданность делу, я не вижу в этом проблемы», – сказал вингер «Атлетика».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GQ España
