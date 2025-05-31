Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»
В прошедшем сезоне «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева впервые стал чемпионом РПЛ, опередив «Зенит» на один балл в таблице.
Бывший полузащитник «Спартака» ответил на вопрос о лучшем тренере сезона.
«Не согласен, что это Мусаев. У меня свое видение о нем, отличающиеся от многих. Играют-то футболисты, а не тренер. Человек, который играл в футбол, для меня всегда будет на первом месте.
А Мусаев… Если ты такой всемогущий, то приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда я сам первый прибегу и тебя расцелую. Но сколько лет живу, такого не видел.
Что все привязались с этим Мусаевым? Почему три года назад, когда его из одной команды выгоняли в другую, о нем никто не говорил. Почему его тогда выгоняли?
Он просто сейчас оказался в нужное время в нужном месте», – сказал Александр Мостовой.