🇫🇷 🏆 «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов – впервые в истории

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

Команда Луиса Энрике разгромила «Интер » (5:0) в финале в Мюнхене. Это первая победа парижан в главном еврокубке.

До этого «ПСЖ » один раз играл в финале Лиги чемпионов . В 2020 году клуб уступил «Баварии» (0:1).

За парижан играют российский голкипер Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия .

С 2011 года клубом владеют катарцы, президент «Пари Сен-Жермен» – Нассер Аль-Хелайфи.