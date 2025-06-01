🇫🇷 🏆 «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов – впервые в истории
«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.
Команда Луиса Энрике разгромила «Интер» (5:0) в финале в Мюнхене. Это первая победа парижан в главном еврокубке.
До этого «ПСЖ» один раз играл в финале Лиги чемпионов. В 2020 году клуб уступил «Баварии» (0:1).
За парижан играют российский голкипер Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.
С 2011 года клубом владеют катарцы, президент «Пари Сен-Жермен» – Нассер Аль-Хелайфи.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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