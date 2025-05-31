RCC 22: Шлеменко проиграл Ковалеву, Штырков победил Гамзатова и другие бои
31 мая в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 22, в главном событии которого прошел бой Александра Шлеменко (67-16-1) и Владислава «Белаза» Ковалева (7-2).
Ковалев победил раздельным решением судей.
Главные бои турнира:
● Иван Штырков (25-2-1) победил Шамиля Гамзатова (15-4) единогласным решением судей;
● Тимур Нагибин (22-10) проиграл Дмитрию Климову (10-4) удушающим приемом;
● Александр Васильев (15-5) побелил Юрика Смояна (24-9) единогласным решением судей;
● Абдулмалик Мугидинов (8-3) победил Евгения Игнатьева (22-3) единогласным решением судей;
● Вячеслав Свищев (14-6) проиграл Ризвану Абуеву (18-4) техническим нокаутом в первом раунде.
Трансляцию турнира проведет телеканал UDAR, начало – в 16:00 по московскому времени. Поединки главного карда начнутся не ранее 20:00.
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