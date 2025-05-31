  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время
217

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время

Пиастри выиграл поул к Гран-при Испании-2025.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал быстрейшим по итогам квалификации в Барселоне, его напарник Ландо Норрис завершил сессию вторым. Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Джордж Расселл («Мерседес») показали одинаковое время, однако нидерландец стартует третьим, так как проехал свой круг раньше.

За ходом квалификации можно было следить на странице онлайна Спортса’‘:

Пиастри смял соперников в квале в Барселоне. Новые правила не замедлили «Макларен»

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

31 мая 2025 года

Квалификация

3-й сегмент

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.11,546

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,209

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,302

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,302

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,499

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,565

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,585

8. Пьер Гасли («Альпин») +0,653

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,706

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,738

Выбыли после второго сегмента:

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Габриэл Бортолето («Заубер»)

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Карлос Сайнс («Уильямс»)

19. Франко Колапинто («Альпин»)

20. Юки Цунода («Ред Булл»)

Результаты трех сегментов:

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoАльпин
logoФранко Колапинто
logoМакларен
logoУильямс
logoРейсинг Буллз
Гран-при Испании
logoАстон Мартин
logoПьер Гасли
logoОскар Пиастри
logoНико Хюлькенберг
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoАлександр Албон
logoЗаубер
результаты
logoДжордж Расселл
logoИзак Аджар
logoЮки Цунода
logoФормула-1
logoОливер Бермэн
logoКарлос Сайнс
logoМерседес
logoШарль Леклер
logoЭстебан Окон
logoХаас
logoФеррари
logoГабриэл Бортолето
logoЛандо Норрис
logoАндреа Кими Антонелли
logoЛанс Стролл
logoЛиам Лоусон
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Туррини: «Леклер – Гудини, вытаскивающий кролика из красной шляпы. Обгон Хэмилтона подопечным Бинотто вызывает недоумение»
22 минуты назад
Макс Ферстаппен о столкновении с Расселлом: «Разочарование привело к маневру, который был неправильным и не должен был произойти»
1851 минуту назад
5-е место Хюлькенберга в Испании – лучший результат Нико с 2019-го и «Заубера» с 2022-го
2сегодня, 08:36
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Испании
54сегодня, 08:30
Ферстаппен попросил свежие шины на последнем пит-стопе. У Макса оставался новый «хард» и изношенный «софт» – пилот удивился, что поставили жесткие покрышки
23сегодня, 08:11
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2025
25сегодня, 08:00
Кристиан Хорнер о том, что Росберг выступил за дисквалификацию Ферстаппена: «Нико склонен выдавать сенсации, когда комментирует»
6сегодня, 07:45
Тото Вольфф: «Ферстаппен повел себя как таксисты в Риме или Неаполе, которые сходят с ума в пробке»
22сегодня, 06:51
Ферстаппену остался 1 штрафной балл до дисквалификации на один Гран-при. Макс набрал 3 очка за столкновение с Расселлом в Испании
61сегодня, 06:30
Индикар. Кирквуд выиграл гонку в Детройте, Шварцман – 16-й, Палоу сошел
1сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
226 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото