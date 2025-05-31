Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал быстрейшим по итогам квалификации в Барселоне, его напарник Ландо Норрис завершил сессию вторым. Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Джордж Расселл («Мерседес») показали одинаковое время, однако нидерландец стартует третьим, так как проехал свой круг раньше.
За ходом квалификации можно было следить на странице онлайна Спортса’‘:
Пиастри смял соперников в квале в Барселоне. Новые правила не замедлили «Макларен»
Барселона-Каталония, Монмело
31 мая 2025 года
Квалификация
3-й сегмент
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.11,546
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,209
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,302
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,302
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,499
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,565
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,585
8. Пьер Гасли («Альпин») +0,653
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,706
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,738
Выбыли после второго сегмента:
11. Алекс Албон («Уильямс»)
12. Габриэл Бортолето («Заубер»)
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Оливер Бермэн («Хаас»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
17. Эстебан Окон («Хаас»)
18. Карлос Сайнс («Уильямс»)
19. Франко Колапинто («Альпин»)
20. Юки Цунода («Ред Булл»)
Результаты трех сегментов: