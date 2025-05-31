Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время

Пиастри выиграл поул к Гран-при Испании-2025.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал быстрейшим по итогам квалификации в Барселоне, его напарник Ландо Норрис завершил сессию вторым. Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Джордж Расселл («Мерседес») показали одинаковое время, однако нидерландец стартует третьим, так как проехал свой круг раньше.

За ходом квалификации можно было следить на странице онлайна Спортса’‘:

Пиастри смял соперников в квале в Барселоне. Новые правила не замедлили «Макларен»

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

31 мая 2025 года

Квалификация

3-й сегмент

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.11,546

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,209

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,302

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,302

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,499

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,565

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,585

8. Пьер Гасли («Альпин») +0,653

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,706

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,738

Выбыли после второго сегмента:

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Габриэл Бортолето («Заубер»)

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Карлос Сайнс («Уильямс»)

19. Франко Колапинто («Альпин»)

20. Юки Цунода («Ред Булл»)

Результаты трех сегментов: