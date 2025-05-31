«Урал» не вышел в РПЛ, проиграв «Ахмату» (0:2) в ответном стыковом матче – Зорин забил на 93-й

«Ахмат» обыграл «Урал» (2:0) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом матче грозненцы уступили в гостях со счетом 1:2.

На 12-й минуте забил полузащитник гостей Тимур Аюпов , но судья Сергей Иванов с ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Андрея Егорычева .

На 51-й минуте хавбек хозяев Георгий Мелкадзе реализовал пенальти, назначенный за фол Сильвие Бегича на Амине Талале .

На 93-й минуте решающий гол забил хавбек «Ахмата » Даниил Зорин , арендованный у «Спартака».

Таким образом, «Ахмат» остался в Мир РПЛ, а «Урал » проведет еще один сезон в Мелбет Первой лиге.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Таблица Первой лиги