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«Урал» не вышел в РПЛ, проиграв «Ахмату» (0:2) в ответном стыковом матче – Зорин забил на 93-й

«Ахмат» обыграл «Урал» (2:0) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом матче грозненцы уступили в гостях со счетом 1:2.

На 12-й минуте забил полузащитник гостей Тимур Аюпов, но судья Сергей Иванов с ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Андрея Егорычева.

На 51-й минуте хавбек хозяев Георгий Мелкадзе реализовал пенальти, назначенный за фол Сильвие Бегича на Амине Талале.

На 93-й минуте решающий гол забил хавбек «Ахмата» Даниил Зорин, арендованный у «Спартака».

Таким образом, «Ахмат» остался в Мир РПЛ, а «Урал» проведет еще один сезон в Мелбет Первой лиге.

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
31 мая 16:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
2 - 0
Урал
Матч окончен
90’
+5’
Сунгатулин   Марков
90’
+5’
Железнов   Бессмертный
90’
+4’
Егорычев   Воронов
  Зорин
90’
+3’
83’
Железнов
74’
Бегич   Ар. Мамин
74’
Малькевич
65’
Ишков   Мосин
56’
Аюпов
Мелкадзе
56’
  Мелкадзе
51’
49’
Бегич
Камилов   Зорин
46’
2тайм
Перерыв
Садулаев
41’
Адамов
38’
Ахмат
Шелия, Тодорович, Шатара, Ибишев, Адамов, Камилов, Исмаэл, Садулаев, Талаль, Самородов, Мелкадзе, Магомедов, Ульянов, Уциев, Жиров, Гогличидзе, Богосавац, Бериша, Харин, Диванович, Якуев, Зорин, Руис Диас
Запасные: Магомедов, Харин, Диванович, Уциев, Жиров, Бериша, Богосавац, Зорин, Руис Диас, Ульянов, Гогличидзе, Якуев
1тайм
Урал:
Ал. Мамин, Филипенко, Бегич, Малькевич, Бевеев, Аюпов, Сунгатулин, Железнов, Егорычев, Ишков, Секулич, Щербицкий, Маргасов, Ар. Мамин, Бессмертный, Чудин, Мосин, Кучугура, Морозов, Бондарев, Марков, Воронов
Запасные: Магомедов, Харин, Диванович, Уциев, Жиров, Бериша, Богосавац, Зорин, Руис Диас, Ульянов, Гогличидзе, Якуев
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Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Таблица Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoпремьер-лига Россия
logoУрал
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoПервая лига
logoТимур Аюпов
logoАндрей Егорычев
logoСильвие Бегич
logoГеоргий Мелкадзе
logoАмин Талаль
logoДаниил Зорин
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