Матч окончен
«Урал» не вышел в РПЛ, проиграв «Ахмату» (0:2) в ответном стыковом матче – Зорин забил на 93-й
«Ахмат» обыграл «Урал» (2:0) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом матче грозненцы уступили в гостях со счетом 1:2.
На 12-й минуте забил полузащитник гостей Тимур Аюпов, но судья Сергей Иванов с ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Андрея Егорычева.
На 51-й минуте хавбек хозяев Георгий Мелкадзе реализовал пенальти, назначенный за фол Сильвие Бегича на Амине Талале.
На 93-й минуте решающий гол забил хавбек «Ахмата» Даниил Зорин, арендованный у «Спартака».
Таким образом, «Ахмат» остался в Мир РПЛ, а «Урал» проведет еще один сезон в Мелбет Первой лиге.
Переходные матчи Д1-Д2. Финал
31 мая 16:30, Ахмат-Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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