Чемпионат России по футзалу. 1/2 финала. «Газпром-Югра» сыграет с КПРФ, «Ухта» встретится с «Тюменью»
25 мая стартуют матчи 1/2 финала чемпионата России по футзалу.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
1/4 финала
25 мая
Первые матчи
Газпром-Югра – КПРФ – 13.00
Ухта – Тюмень – 15.00
26 мая
Вторые матчи
Газпром-Югра – КПРФ – 17.00
Ухта – Тюмень – 19.00
31 мая
Третьи матчи
Тюмень – Ухта – 11.00
КПРФ – Газпром-Югра – 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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