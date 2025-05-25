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Чемпионат России по футзалу. 1/2 финала. «Газпром-Югра» сыграет с КПРФ, «Ухта» встретится с «Тюменью»

25 мая стартуют матчи 1/2 финала чемпионата России по футзалу.

Чемпионат России по футзалу

БЕТСИТИ Суперлига

1/4 финала

25 мая

Первые матчи

Газпром-Югра – КПРФ – 13.00

Ухта – Тюмень – 15.00

26 мая

Вторые матчи

Газпром-Югра – КПРФ – 17.00

Ухта – Тюмень – 19.00

31 мая

Третьи матчи

Тюмень – Ухта – 11.00

КПРФ – Газпром-Югра – 17.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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