«ПСЖ» сделал требл, выиграв ЛЧ, чемпионат и Кубок Франции. Он 9-й клуб из Европы, которому это удалось, и первый французский

«ПСЖ» выиграл требл.

Сегодня парижане стали обладателями титула Лиги чемпионов , победив «Интер » в финале турнира (5:0).

Ранее команда Луиса Энрике выиграла Лигу 1, набрав 84 очка, и Кубок Франции, обыграв «Реймс» в финале (3:0).

«ПСЖ» стал девятым европейским клубом в истории, оформившим требл – ранее это удавалось «Барселоне» и «Баварии» (оба клуба – по 2 раза), «Селтику», «Аяксу», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Интеру» и «Манчестер Сити».

Летом «ПСЖ » примет участие в клубном чемпионате мира.