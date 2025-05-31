«ПСЖ» сделал требл, выиграв ЛЧ, чемпионат и Кубок Франции. Он 9-й клуб из Европы, которому это удалось, и первый французский
«ПСЖ» выиграл требл.
Сегодня парижане стали обладателями титула Лиги чемпионов, победив «Интер» в финале турнира (5:0).
Ранее команда Луиса Энрике выиграла Лигу 1, набрав 84 очка, и Кубок Франции, обыграв «Реймс» в финале (3:0).
«ПСЖ» стал девятым европейским клубом в истории, оформившим требл – ранее это удавалось «Барселоне» и «Баварии» (оба клуба – по 2 раза), «Селтику», «Аяксу», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Интеру» и «Манчестер Сити».
Летом «ПСЖ» примет участие в клубном чемпионате мира.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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