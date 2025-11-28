Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть «Оренбург»

Магомед Адиев: «Крылья Советов» хотят пройти в Кубке как можно дальше.

Магомед Адиев рассказал о задаче «Крыльев Советов » в Фонбет Кубке России.

В четверг самарцы обыграли «КАМАЗ» (1:1, 4:2 по пен.) в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов. Во втором этапе «Крылья» встретятся с «Оренбургом ».

— Тяжелый матч. Были отрезки, когда мы неплохо мячом владели, были определенные подходы. Были отрезки, когда «КАМАЗ » лучше был. Ожидали сложную игры, что никто ничего не подарит, что будет много единоборств.

Рады что прошли дальше. С первого дня в Кубке говорим, что должны отнестись к турниру ответственно, – сказал тренер «Крыльев Советов».

— Рассказов допустил голевую ошибку. Говорили с ним, что там произошло?

— До игры его состояние было неважное, он не должен был выходить. Но из‑за форс‑мажора пришлось поставить. Когда такое состояние — такие ошибки будут. Нормально, мы все вместе ошибаемся. Надеемся, что Колю подправим и он будет готов к «Краснодару».

— Какая цель в Кубке?

— На первом собрании заявил команде, что не будем относиться к турниру спустя рукава, не буду выставлять вторые составы. Мы хотим пройти как можно дальше. Весной будем стараться одолеть «Оренбург», — добавил Адиев.