  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть «Оренбург»
2

Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть «Оренбург»

Магомед Адиев: «Крылья Советов» хотят пройти в Кубке как можно дальше.

Магомед Адиев рассказал о задаче «Крыльев Советов» в Фонбет Кубке России.

В четверг самарцы обыграли «КАМАЗ» (1:1, 4:2 по пен.) в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов. Во втором этапе «Крылья» встретятся с «Оренбургом».

— Тяжелый матч. Были отрезки, когда мы неплохо мячом владели, были определенные подходы. Были отрезки, когда «КАМАЗ» лучше был. Ожидали сложную игры, что никто ничего не подарит, что будет много единоборств. 

Рады что прошли дальше. С первого дня в Кубке говорим, что должны отнестись к турниру ответственно, – сказал тренер «Крыльев Советов».

— Рассказов допустил голевую ошибку. Говорили с ним, что там произошло?

— До игры его состояние было неважное, он не должен был выходить. Но из‑за форс‑мажора пришлось поставить. Когда такое состояние — такие ошибки будут. Нормально, мы все вместе ошибаемся. Надеемся, что Колю подправим и он будет готов к «Краснодару».

— Какая цель в Кубке?

— На первом собрании заявил команде, что не будем относиться к турниру спустя рукава, не буду выставлять вторые составы. Мы хотим пройти как можно дальше. Весной будем стараться одолеть «Оренбург», — добавил Адиев.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13860 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoFONBET Кубок России
logoМагомед Адиев
logoКАМАЗ
logoОренбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» сыграет с «Балтикой» в гостях во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России, «Крылья» – дома с «Оренбургом»
27 ноября, 19:42
Сутормина отправили в больницу после рассечения ноги от попадания шипом на разминке перед игрой «Крыльев» с «КАМАЗом» в Кубке
27 ноября, 17:21
«КАМАЗ» уступил «Крыльям Советов» по пенальти – 2:4
27 ноября, 17:07
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
24 минуты назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
28 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
41 минуту назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
50 минут назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Женская сборная России сыграла вничью с КНДР (1:1) в товарищеском матче. Россиянки уступили 2:5 в первой игре
1 минуту назад
Фанат «Эксельсиора» пробежал 72 км до арены «Аякса» в знак протеста. Амстердамский клуб брал 21 евро за парковку с фанов гостей и досматривал их на наличие тату с «Фейеноордом»
5 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
13 минут назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
14 минут назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
38 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
50 минут назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
54 минуты назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
55 минут назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
сегодня, 10:07