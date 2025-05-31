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Энрике завоевал два требла – с «ПСЖ» и «Барсой». Он повторил достижение Пепа, побеждавшего с «Барсой» и «Ман Сити»

Луис Энрике выиграл второй требл.

Сегодня «ПСЖ» под руководством испанского специалиста стал победителем Лиги чемпионов, разгромив «Интер» в финале турнира (5:0). Ранее парижане выиграли чемпионат и Кубок Франции. 

Ранее Энрике удалось завоевать требл во главе «Барселоны» – в сезоне-2014/15 его команда выиграла чемпионат и Кубок Испании и Лигу чемпионов. 

Луис повторил достижение Пепа Гвардиолы, который выигрывал требл с «Барселоной» и «Манчестер Сити». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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