Энрике завоевал два требла – с «ПСЖ» и «Барсой». Он повторил достижение Пепа, побеждавшего с «Барсой» и «Ман Сити»
Луис Энрике выиграл второй требл.
Сегодня «ПСЖ» под руководством испанского специалиста стал победителем Лиги чемпионов, разгромив «Интер» в финале турнира (5:0). Ранее парижане выиграли чемпионат и Кубок Франции.
Ранее Энрике удалось завоевать требл во главе «Барселоны» – в сезоне-2014/15 его команда выиграла чемпионат и Кубок Испании и Лигу чемпионов.
Луис повторил достижение Пепа Гвардиолы, который выигрывал требл с «Барселоной» и «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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