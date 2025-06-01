НБА. Финал Восточной конференции. 31 очко Сиакама помогло «Индиане» обыграть «Нью-Йорк» в 6-м матче серии

Сегодня состоялся 6-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.

«Индиана» на домашнем паркете закрыла серию против «Нью-Йорка » (4-2) и выйти в финал лиги.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Шестой матч

«Индиана » выиграла серию – 4-2.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.