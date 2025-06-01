НБА. Финал Восточной конференции. 31 очко Сиакама помогло «Индиане» обыграть «Нью-Йорк» в 6-м матче серии
Сегодня состоялся 6-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.
«Индиана» на домашнем паркете закрыла серию против «Нью-Йорка» (4-2) и выйти в финал лиги.
Финал Восточной конференции
Шестой матч
«Индиана» выиграла серию – 4-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?868 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
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