«ПСЖ» сделал квадрупл в европейском сезоне. Парижане выиграли ЛЧ, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции
«ПСЖ» оформил квадрупл, выиграв 4 трофея за сезон.
Сегодня парижане обыграли «Интер» в финале Лиги чемпионов и стали победителями турнира.
В текущем сезоне «ПСЖ» завоевал четыре трофея – кроме победы в Лиге чемпионов, клуб стал чемпионом Франции и выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Команда Луиса Энрике может выиграть пять трофеев за сезон, так как примет участие в клубном чемпионате мира.
Отметим, что по пять трофеев брали «Аякс», «Интер», «Барселона», «Бавария», «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». По шесть трофеев завоевывали только «Барса» и «Бавария».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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