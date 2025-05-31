«ПСЖ» сделал квадрупл в европейском сезоне. Парижане выиграли ЛЧ, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции

«ПСЖ» оформил квадрупл, выиграв 4 трофея за сезон.

Сегодня парижане обыграли «Интер» в финале Лиги чемпионов и стали победителями турнира.

В текущем сезоне «ПСЖ » завоевал четыре трофея – кроме победы в Лиге чемпионов , клуб стал чемпионом Франции и выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Команда Луиса Энрике может выиграть пять трофеев за сезон, так как примет участие в клубном чемпионате мира.

Отметим, что по пять трофеев брали «Аякс», «Интер», «Барселона», «Бавария», «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». По шесть трофеев завоевывали только «Барса» и «Бавария».