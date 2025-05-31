Антони интересен «Байеру». Тен Хаг работал с вингером в «МЮ» и «Аяксе»

Антони и Эрик тен Хаг могут вновь оказаться в одной команде.

Специалист ранее стал главным тренером «Байера ».

Леверкузенский клуб рассматривает возможность приобретения «десятки» и вингера на фоне вероятного ухода Флориана Виртца.

В число кандидатов на усиление входят Райан Шерки из «Лиона» и Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед», но данные варианты считают менее реалистичными.

Кроме этого, немецкая команда обсуждает возможность трансфера Антони, с которым Эрик тен Хаг также работал в «Аяксе» и «Манчестер Юнайтед».

Антони принадлежит манкунианцам и перешел в «Бетис» по ходу сезона на правах аренды. В испанском клубе он забил 5 голов и сделал 2 передачи в 17 матчах Ла Лиги.