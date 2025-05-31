Генсек РФС о расширении РПЛ: «Возможно, 18-20 команд – это здорово. Но экономических предпосылок для этого не вижу»
В РФС не видят предпосылок для расширения Мир РПЛ.
«Я считаю, что вероятность того, что исполком РФС примет решение оставить в РПЛ 15 команд, нулевая. Останется 16.
Утром в пятницу проводил совещание с департаментом сборных команд, где тренеры сборных, в частности, высказывали просьбу, чтобы соревнования Первой и Второй лиг не проводились во время пауз сборных. Ведь если в первую сборную оттуда не вызывают, то в молодежной сборной футболисты ФНЛ играют.
Мы как раз анализировали варианты календаря в других лигах. Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18-20 команд – это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
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