Генсек РФС о расширении РПЛ: «Возможно, 18-20 команд – это здорово. Но экономических предпосылок для этого не вижу»

В РФС не видят предпосылок для расширения Мир РПЛ.

«Я считаю, что вероятность того, что исполком РФС примет решение оставить в РПЛ 15 команд, нулевая. Останется 16.

Утром в пятницу проводил совещание с департаментом сборных команд, где тренеры сборных, в частности, высказывали просьбу, чтобы соревнования Первой и Второй лиг не проводились во время пауз сборных. Ведь если в первую сборную оттуда не вызывают, то в молодежной сборной футболисты ФНЛ играют.

Мы как раз анализировали варианты календаря в других лигах. Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18-20 команд – это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.