Наумов о «Локо»: «Если бы не терял очки с соперниками из второй половины таблицы, лидировал бы с солидным отрывом»

Николай Наумов: «Локо» мог лидировать в РПЛ, если бы не дарил очки скромным клубам.

Николай Наумов высказался в преддверии выездного матча «Локомотива» с «Ростовом» в 17-м туре РПЛ .

«Будет очень непростой матч для «Локомотива», который крайне тяжело набирает очки с соперниками вроде «Ростова ». Донская команда очень неуступчивая, здорово играет в обороне и не случайно уже отобрала очки у нескольких клубов из верхней части таблицы — можно вспомнить домашнюю победу над ЦСКА (1:0), выездные ничьи с «Локо» (3:3) и «Спартаком» (1:1).

А «Локомотив» хорош в играх с топ-клубами, но против соперников из второй половины таблицы, где надо вскрывать массированную оборону, пока часто пасует, теряя очки. Если бы не это, то команда уже лидировала бы в чемпионате с очень солидным отрывом. Матч с «Ростовом» во многом покажет, удается ли Галактионову изжить эту проблему», – сказал бывший президент «Локомот ива».

После 16 матчей железнодорожники занимают в РПЛ 4-е место.