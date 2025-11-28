  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наумов о «Локо»: «Если бы не терял очки с соперниками из второй половины таблицы, лидировал бы с солидным отрывом»
13

Наумов о «Локо»: «Если бы не терял очки с соперниками из второй половины таблицы, лидировал бы с солидным отрывом»

Николай Наумов: «Локо» мог лидировать в РПЛ, если бы не дарил очки скромным клубам.

Николай Наумов высказался в преддверии выездного матча «Локомотива» с «Ростовом» в 17-м туре РПЛ.

«Будет очень непростой матч для «Локомотива», который крайне тяжело набирает очки с соперниками вроде «Ростова». Донская команда очень неуступчивая, здорово играет в обороне и не случайно уже отобрала очки у нескольких клубов из верхней части таблицы — можно вспомнить домашнюю победу над ЦСКА (1:0), выездные ничьи с «Локо» (3:3) и «Спартаком» (1:1). 

А «Локомотив» хорош в играх с топ-клубами, но против соперников из второй половины таблицы, где надо вскрывать массированную оборону, пока часто пасует, теряя очки. Если бы не это, то команда уже лидировала бы в чемпионате с очень солидным отрывом. Матч с «Ростовом» во многом покажет, удается ли Галактионову изжить эту проблему», – сказал бывший президент «Локомотива».

После 16 матчей железнодорожники занимают в РПЛ 4-е место.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13871 голос
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЛокомотив
logoРостов
logoНиколай Наумов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Батракова считает, что Алексей уедет в Европу раньше Кисляка: «К этому есть все предпосылки. Окажется во Франции, Италии, Испании – будет прекрасно»
27 ноября, 17:35
Генич о Баринове: «Есть предложения от «Зенита» и ЦСКА, насколько я слышал. Но, зная Дмитрия, он хочет остаться в «Локомотиве»
27 ноября, 13:55
Журавель прокомментирует матчи ЦСКА – «Оренбург» и «Зенит» – «Рубин» в 17-м туре РПЛ. Игру петербуржцев – в паре с Крестининым
27 ноября, 13:07
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
25 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
29 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
42 минуты назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
51 минуту назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Женская сборная России сыграла вничью с КНДР (1:1) в товарищеском матче. Россиянки уступили 2:5 в первой игре
2 минуты назад
Фанат «Эксельсиора» пробежал 72 км до арены «Аякса» в знак протеста. Амстердамский клуб брал 21 евро за парковку с фанов гостей и досматривал их на наличие тату с «Фейеноордом»
6 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
14 минут назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
15 минут назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
39 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
51 минуту назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
55 минут назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
56 минут назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
сегодня, 10:07