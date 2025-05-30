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  • Семак и Медведев остаются в «Зените», «Эдмонтон» в финале, Никитин – тренер сезона в КХЛ, победы Рублева и Мирры, конец «Химок», Консейсау ушел из «Милана» и другие новости
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Семак и Медведев остаются в «Зените», «Эдмонтон» в финале, Никитин – тренер сезона в КХЛ, победы Рублева и Мирры, конец «Химок», Консейсау ушел из «Милана» и другие новости

1. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и председатель правления Александр Медведев остаются в клубе: «Решено сохранить топ-менеджмент и тренерский штаб. Задача на 100-й сезон – золотые медали». 

2. КХЛ провела церемонию закрытия сезона. Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона, с «Локомотивом» он выиграл Кубок Гагарина и Кубок Континента. Гру – 2-й, Козлов – 3-й, Ротенберг не получил ни одного голоса. Форвард «Салавата» Джош Ливо стал самым ценным игроком регулярного чемпионата, а Данни Исаев из «Локомотива» – лучшим вратарем.

3. Андрей Рублев победил Адама Уолтона во втором круге «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева обыграла Эшлин Крюгер во втором круге, Вероника Кудерметова прошла Барбору Крейчикову, Екатерина Александрова – Элизабетту Коччаретто.

4. «Химки» прекращают существование. С игроками молодежки расторгнут контракты без выплаты долгов, пишет инсайдер Иван Карпов. По данным «РБ Спорт», клуб просит сотрудников писать заявление об увольнении, работники отказываются, игроки начали разрывать контракты.

5. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» вышел в финал во 2-м сезоне подряд, выиграв у «Далласа» в финале Запада (4-1, 6:3 в пятом матче). В решающей серии «Ойлерс» вновь сыграют с «Флоридой» – 3-й случай повторения финалистов за последние 45 лет. 

6. Трансферные новости. «Бавария» и Та подписали контракт до 2029-го. Экс-защитник «Байера» перешел в Мюнхен свободным агентом.

«Зениту» интересен Клейтон из «Риу Аве», кроме того, питерцы за 20 млн евро могут продать Вендела в «Аль-Садд». Бакаев близок к переходу в «Локомотив». «Краснодар» может подписать Заболотного, если Комличенко не согласится на трансфер. «Спартак» предлагает 10 млн долларов за Мартирену из аргентинского «Расинга».

7. Сержиу Консейсау ушел из «Милана» – клуб возглавит Массимилиано Аллегри. А вот Антонио Конте остается в «Наполи». 

8. Плей-офф НБА. 32 очка Брансона позволили «Нью-Йорку» сократить отставание в финале Востока с «Индианой» (2-3).

9. Сборная Украины не выступит на чемпионате мира по дзюдо из-за допуска белорусов с государственной символикой.

10. Единая лига ВТБ. Финал. 39 очков Бэйкона и Фрэйзера помогли «Зениту» сравнять счет в серии с ЦСКА.

11. «Вашингтон» якобы разослал письмо держателям абонементов, в котором сообщил, что следующий сезон станет последним в НХЛ для Александра Овечкина. Клуб впоследствии опроверг это сообщение.  

12. «Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы в сезоне-2024/25 – 35 691 зритель за матч в среднем. «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 5-й, «Ротор» – 15-й, пишет Metaratings.

13. «Аль-Наср» может продлить контракт с Роналду и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето. В PIF не хотят, чтобы португалец играл на КЧМ за клуб из другой страны. Появилась информация, что «Аль-Наср» в четверг объявит об уходе Криштиану, однако этого не произошло.

14. Законопроект о самозапрете на ставки и азартные игры принят Госдумой в первом чтении. Минимальный срок – 12 месяцев, заявление можно подать на Госуслугах.

15. Президента WADA Витольда Баньку переизбрали на новый срок. Он был единственным кандидатом.

16. «Реал» – самый дорогой клуб Европы по версии Football Benchmark, стоимость – больше 6 млрд евро. «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 4-я, «ПСЖ» – 8-й, «Челси» – 10-й.

17. «Зенит» представил сагу «Хроники Ижоры» в честь столетия – «славянское фэнтези о силе команды и духе Петербурга». По сюжету воинов из 1025 года возглавляет «мудрый проводник Семаг».

18. Матвей Сафонов выплатил 3,5 млн рублей в счет долга по алиментам. Вратарю «ПСЖ» осталось заплатить 61,7 млн – тогда он сможет приезжать в Россию, пишет Sport Baza.

Цитаты дня.

Газзаев о мнении, что у Семака 6 титулов благодаря бюджету «Зенита»: «А «Спартак» гораздо беднее? Потратил 60 млн на трансферы. Где Станкович?»

Экс-директор «Барсы» Фрейша: «Результативность Мбаппе завышена. «Реал» бил огромное количество пенальти, а его фол заслуживал дисквалификации на 4 игры»

Татьяна Тарасова: «Отстранение российских спортсменов – это продолжение дела Валиевой. Камила на ближайшие годы была бы непобедимой»

Депутат Свищев об Овечкине: «Интересно его мнение, почему в НХЛ разрешено пиво на стадионах, влияет ли это на алкоголизацию общества в США. У нас же оно почему-то запрещено»

Украинка Архипова об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу: «Испытываю большое разочарование. Я не понимаю, почему приняли такое решение»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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