Медведев о СКА и Ротенберге: «Новый совет директоров займется выбором тренера и формированием штаба. На следующей неделе состоится заседание»

Александр Медведев заявил, что новый совет директоров выберет тренера СКА.

В минувшем сезоне клуб под руководством Романа Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Ранее СКА объявил об отставке всего совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера. При этом сообщалось , что Ротенберг останется тренером клуба.

«Во избежание спекуляций и пересудов по итогам вчерашнего заседания ХК СКА, которое продолжалось более двух с половиной часов, информирую, что неудовлетворительная оценка деятельности главного тренера и тренерского штаба основной команды, менеджмента и совета директоров послужила причиной сложения полномочий членами совета директоров и генеральным директором.

Выбором главного тренера и формированием тренерского штаба основной команды безотлагательно займется новый состав совета директоров во главе с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым.

Первое заседание состоится уже на следующей неделе. Оформлением принимаемых решений займется новый генеральный директор Никита Стеничкин, который уже приступил к выполнению своих обязанностей», – сказал экс-председатель совета директоров СКА Александр Медведев.