«Зенит» получил больше 21 млрд рублей коммерческих доходов в 2024 финансовом году – больше всех в РПЛ. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Химки» заработали 147 тысяч

«Зенит» стал лидером РПЛ по коммерческим доходам в 2024 году.

РФС опубликовал ключевые показатели клубов РПЛ за 2024 финансовый год.

Лучшие показатели по статье «Коммерческие доходы», куда входят поступления от спонсоров и доходы от рекламы, у «Зенита» – больше 21 млрд рублей. Худшие – у «Химок», заработавших 147 тысяч рублей.

Рейтинг клубов Мир РПЛ по коммерческим доходам:

1. «Зенит»: 21 267 994 000 рублей;

2. «Динамо »: 8 159 554 000 рублей;

3. «Спартак»: 7 559 829 000 рублей;

4. «Локомотив »: 5 567 773 000 рублей;

5. «ЦСКА »: 3 830 823 000 рублей;

6. «Рубин »: 3 371 808 000 рублей;

7. «Краснодар»: 2 597 265 000 рублей;

8. «Ростов»: 1 499 792 000 рублей;

9. «Оренбург»: 1 338 291 000 рублей;

10. «Факел»: 365 488 000 рублей;

11. «Крылья Советов»: 344 193 000 рублей;

12. «Динамо» Махачкала: 232 143 000 рублей;

13. «Пари НН»: 206 075 000 рублей;

14. «Акрон»: 79 749 000 рублей;

15. «Ахмат»: 42 897 000 рублей;

16. «Химки»: 147 000 рублей.

У «Краснодара» самая большая прибыль до налогообложения в 2024 финансовом году – 13 млрд рублей. У «Спартака» наибольший убыток – 2,6 млрд

Только «Краснодар» и «Пари НН» закончили 2024 финансовый год с прибылью от трансферов. У «Зенита» наибольший убыток в РПЛ – 3,8 млрд рублей