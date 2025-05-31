«Зенит» получил больше 21 млрд рублей коммерческих доходов в 2024 финансовом году – больше всех в РПЛ. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Химки» заработали 147 тысяч
РФС опубликовал ключевые показатели клубов РПЛ за 2024 финансовый год.
Лучшие показатели по статье «Коммерческие доходы», куда входят поступления от спонсоров и доходы от рекламы, у «Зенита» – больше 21 млрд рублей. Худшие – у «Химок», заработавших 147 тысяч рублей.
Рейтинг клубов Мир РПЛ по коммерческим доходам:
1. «Зенит»: 21 267 994 000 рублей;
2. «Динамо»: 8 159 554 000 рублей;
3. «Спартак»: 7 559 829 000 рублей;
4. «Локомотив»: 5 567 773 000 рублей;
5. «ЦСКА»: 3 830 823 000 рублей;
6. «Рубин»: 3 371 808 000 рублей;
7. «Краснодар»: 2 597 265 000 рублей;
8. «Ростов»: 1 499 792 000 рублей;
9. «Оренбург»: 1 338 291 000 рублей;
10. «Факел»: 365 488 000 рублей;
11. «Крылья Советов»: 344 193 000 рублей;
12. «Динамо» Махачкала: 232 143 000 рублей;
13. «Пари НН»: 206 075 000 рублей;
14. «Акрон»: 79 749 000 рублей;
15. «Ахмат»: 42 897 000 рублей;
16. «Химки»: 147 000 рублей.
У «Краснодара» самая большая прибыль до налогообложения в 2024 финансовом году – 13 млрд рублей. У «Спартака» наибольший убыток – 2,6 млрд
Только «Краснодар» и «Пари НН» закончили 2024 финансовый год с прибылью от трансферов. У «Зенита» наибольший убыток в РПЛ – 3,8 млрд рублей