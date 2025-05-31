Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву в главном событии RCC 22
31 мая на УГМК-Арене в Екатеринбурге в главном событии RCC 22 Александр Шлеменко провел трехраундовый поединок с Владиславом Ковалевым, известным по прозвищу «Белаз».
Поединок по правилам MMA закончился победой Ковалева раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).
RCC 22: Шлеменко проиграл Ковалеву, Штырков победил Гамзатова и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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