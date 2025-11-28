  • Спортс
  • Семья пыталась уговорить Бабаева играть за Азербайджан. Форвард «Динамо» хочет выступать за Россию (Legalbet)
81

Семья пыталась уговорить Бабаева играть за Азербайджан. Форвард «Динамо» хочет выступать за Россию (Legalbet)

Семья Ульви Бабаева не смогла уговорить его играть за сборную Азербайджана.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) несколько раз обращалась к семье Ульви Бабаева по поводу выступления 21-летнего форварда «Динамо» за национальную команду.

По данным Legalbet, отец футболиста хотел, чтобы сын выступал за сборную Азербайджана и «Карабах», и вел в Баку переговоры с АФФА, но сам Бабаев-младший в этом не заинтересован. 

В ноябре нападающий дебютировал за молодежную сборную России на Кубке Манаса в Кыргызстане.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoУльви Бабаев
logoсборная Азербайджана по футболу
logoсборная России U-21
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
натурализация
