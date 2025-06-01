Макрон поздравил «ПСЖ» с победой в ЛЧ: «Париж сегодня – столица Европы»
Президент Франции поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов.
Парижане в финале разгромили «Интер» – 5:0. Они впервые выиграли турнир и стали второй французской командой (после «Марселя») с этим трофеем.
«Чемпион, брат мой! (расхожая фраза футболистов и фанатов «ПСЖ», которую они используют после побед в различных турнирах с 2010-х – Спортс”)»
Славный день для «ПСЖ»! Молодцы, мы все вами гордимся.
Париж сегодня вечером – столица Европы», – написал Эммануэль Макрон.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Эммануэля Макрона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости