Макрон поздравил «ПСЖ» с победой в ЛЧ: «Париж сегодня – столица Европы»

Президент Франции поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов.

Парижане в финале разгромили «Интер » – 5:0. Они впервые выиграли турнир и стали второй французской командой (после «Марселя») с этим трофеем.

«Чемпион , брат мой! (расхожая фраза футболистов и фанатов «ПСЖ », которую они используют после побед в различных турнирах с 2010-х – Спортс”)»

Славный день для «ПСЖ»! Молодцы, мы все вами гордимся.

Париж сегодня вечером – столица Европы», – написал Эммануэль Макрон.