  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, «Барса» обыграла «Бенфику», «Краснодар» вылетел из Кубка России, «Зенит» попросил отменить удаление Вендела, новый стадион «МЮ» и другие новости
17

«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, «Барса» обыграла «Бенфику», «Краснодар» вылетел из Кубка России, «Зенит» попросил отменить удаление Вендела, новый стадион «МЮ» и другие новости

1. «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» по пенальти! Доннарумма отбил удары Нуньеса и Джонса. Теперь парижане сыграют с «Астон Виллой» или «Брюгге», а команда Слота сосредоточится на двух оставшихся турнирах.

Также в четвертьфинал вышла «Барселона», обыгравшая «Бенфику» – 3:1. Рафинья сделал дубль, у 17-летнего Ямаля очередной рекорд из серии «самый молодой». Каталонцы сыграют с «Боруссией» или «Лиллем».

Точно известна одна пара 1/4 финала: «Бавария» встретится с «Интером». Мюнхенцы обыграли «Байер» (3:0, 2:0), «нерадзурри» прошли «Фейеноорд» (2:0, 2:1).

2. «Краснодар» вылетел из Фонбет Кубка России, упустив победу над «Ахматом» – 1:2. «Быки» по-прежнему не выиграли ни одного трофея в своей истории. В другом матче 1/4 финала Пути регионов «Локомотив» выбил «Динамо» Махачкала – 2:1. Батраков впервые сыграл с капитанской повязкой и отдал голевую передачу.

3. НХЛ. «Питтсбург» одолел «Вегас» (3:2 ОТ), Малкин сделал передачу и вышел на чистое 31-е место по очкам в истории лиги, Дорофеев забросил 25-ю шайбу в сезоне. «Тампа» проиграла «Каролине» (1:4), у Кочеткова 4-я победа подряд, Кучеров получил травму. «Виннипег» обыграл «Рейнджерс» (2:1), Наместников прервал серию из 12 игр без голов. Все результаты дня – здесь

4. «Зенит» попросил КДК отменить удаление Вендела в матче с «Факелом». «Факел» же обратился в ЭСК по удалению Якимова и голам Гонду и Кассьерры. «Факел» могут наказать матчем на нейтральном поле, а удаление хавбека «Зенита», скорее всего, останется в силе, пишет Иван Карпов.

5. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Авангард» одолел «Торпедо» (4:3) и выиграл 12 матчей подряд, СКА обыграл минское «Динамо» (3:1), «Адмирал» победил «Амур» (5:2). Все результаты – здесь

6. НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Кливленд» справился с «Бруклином» и другие результаты

7. «Манчестер Юнайтед» анонсировал строительство нового стадиона на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов.

8. Олимпийская чемпионка Токио-2020 Виктория Листунова заявила, что ей не дали нейтральный статус из-за открытки к 9 мая.

9. Бан Погба за допинг истек. Хавбек ведет переговоры с клубами, Дешам готов вызвать Поля в сборную Франции, если он наберет форму.

10. Трансферные новости. «Спартак» и «Зенит» отказались от Даку, посчитав трансфер «политически ненадежным». Хавбек ЦСКА Кисляк интересен «Спартаку» и клубам из Европы, утверждает «РБ Спорт». В ЦСКА прокомментировали: «Матвей много кому может нравиться. Но у него 5-летний контракт – тут и говорить не о чем». «Барселоне» предложили подписать Салаха летом бесплатно. Вингеру «Ливерпуля» придется согласиться на снижение зарплаты, «Аль-Хилаль» предлагает 50 млн евро в год.

11. Россиянин Аристархов взял золото чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В финале он победил турка Дикеча.

12. Бывший нападающий «Лас-Пальмаса» Гуайре заявил, что «Барса» пыталась его подкупить больше 20 лет назад, чтобы он перешел в клуб: «Решак сказал: «Мы заплатим тебе под столом». Я был в шоке».

13. Клуб Тарасова «Родина Медиа» объявил о закрытии. Он существовал с 2022 года при поддержке бизнесмена Ломакина.

Цитаты дня.

Семак об оскорблениях Вендела болельщиками «Факела»: «Удар по имиджу российского футбола. Интересно посмотреть, как работает Fan ID на самом деле – те, кто так себя ведет, должны быть наказаны»

Светлана Журова: «У меня есть предложение к международным федерациям. России нужно вернуть все прежние олимпийские квоты, которые были у нас до отстранения»

Канчельскис о системе «осень – весна»: «Это бред – отдыхать в отличную погоду и выходить на поле в минус 10. Почему нельзя играть летом? Решения принимают те, кто в футбол не играл»

Тарасова об отказе в нейтральном статусе гимнастке Листуновой: «Уже не знают, как нас унизить и оскорбить – русских, сильных, красивых и справедливых людей»

Дмитрий Губерниев: «Я блистательно выиграю выборы президента Федерации лыжных гонок России. За три дня вместо тухляка в лыжах будет настоящая солнечная долина»

Вендел об удалении в матче с «Факелом»: «Непреднамеренный жест – моя эмоциональная реакция. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» против «Реала», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Лилля», «Арсенал» сыграет с ПСВ, «Астон Вилла» – с «Брюгге»
613 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Зенит» в гостях у «Ростова», ЦСКА против «Динамо»
428 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2. «Спартак» сыграет с «Акроном», «Урал» против «Рубина»
14138 минут назад
Энрике о победе над «Ливерпулем»: «Благодаря нашему менталитету, характеру и особенно Доннарумме, «ПСЖ» смог выиграть сложный матч. Это только начало! Мы настроены стать лучше»
82вчера, 23:20
Слот про 0:1 с «ПСЖ»: «Лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. «Ливерпуль» провел идеальную игру, но удача иссякла. Мы, нидерландцы, знаем, как проигрывать серию пенальти»
101вчера, 23:19
Салах заплакал после поражения «Ливерпуля» от «ПСЖ» в серии пенальти в ЛЧ
154вчера, 23:01Фото
«Ливерпуль» пропустит четвертьфинал ЛЧ в третий раз подряд
31вчера, 22:59
Доннарумма отразил удары Нуньеса и Джонса в серии пенальти. Игроки «ПСЖ» не промахивались
87вчера, 22:54
«Ливерпуль» вылетел из двух турниров за месяц: из ЛЧ от «ПСЖ» и из Кубка Англии от «Плимута»
143вчера, 22:50
«ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» или «Брюгге» в четвертьфинале Лиги чемпионов
99вчера, 22:44
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» превзошел «Ливерпуль» по ожидаемым голам по итогам двух матчей 1/8 финала ЛЧ – 5,33 против 1,98 (xGPhilosophy)
3 минуты назад
Гендиректор «Динамо» об «Аль-Насре» Роналду на Братском кубке: «Команда статусная, попросят большой гонорар. Если экономика не сойдется, отметем вариант с их приглашением»
248 минут назад
Веллитон о ситуации вокруг Вендела: «Я тоже сталкивался с расизмом в футболе. Очень грустно, что такие вещи происходят»
258 минут назад
«Ливерпуль» впервые проиграл серию пенальти в КЧ/ЛЧ. «ПСЖ» – 2-й клуб из Франции в истории турнира, выигравший серию
10сегодня, 04:30
Компани о 2:0 с «Байером» в ЛЧ: «Ребята снова показали, насколько они голодны и чего хотят добиться. Мы победили, но я не хочу слишком обольщаться»
5вчера, 23:06
«У «Интера» заложено в ДНК стремление бороться за победу всех турнирах. С «Фейеноордом» ребята были великолепны». Индзаги о выходе в 1/4 финала ЛЧ
8вчера, 22:35
Флик о «Барселоне»: «Мы становимся лучше с каждым днем. Мне нравится менталитет игроков, и в команде прекрасная атмосфера»
7вчера, 22:24
Кейн – второй англичанин после Бекхэма, набравший 50 очков по «гол+пас» в ЛЧ. У Харри 39+11 в этом турнире
7вчера, 22:15
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Пахтакор», «Йокогама Ф. Маринос» обыграл «Шанхай Порт», «Шанхай» Слуцкого встретится с «Кавасаки» в среду
14вчера, 21:59
ПСВ компенсирует фанатам расходы на билеты на ответный матч с «Арсеналом» в Лондоне после поражения 1:7. Клуб потратит более 200 тысяч евро
5вчера, 21:54