«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, «Барса» обыграла «Бенфику», «Краснодар» вылетел из Кубка России, «Зенит» попросил отменить удаление Вендела, новый стадион «МЮ» и другие новости

1. «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» по пенальти! Доннарумма отбил удары Нуньеса и Джонса. Теперь парижане сыграют с «Астон Виллой» или «Брюгге», а команда Слота сосредоточится на двух оставшихся турнирах.

Также в четвертьфинал вышла «Барселона», обыгравшая «Бенфику» – 3:1. Рафинья сделал дубль, у 17-летнего Ямаля очередной рекорд из серии «самый молодой». Каталонцы сыграют с «Боруссией» или «Лиллем».

Точно известна одна пара 1/4 финала: «Бавария» встретится с «Интером». Мюнхенцы обыграли «Байер» (3:0, 2:0), «нерадзурри» прошли «Фейеноорд» (2:0, 2:1).

2. «Краснодар» вылетел из Фонбет Кубка России, упустив победу над «Ахматом» – 1:2. «Быки» по-прежнему не выиграли ни одного трофея в своей истории. В другом матче 1/4 финала Пути регионов «Локомотив» выбил «Динамо» Махачкала – 2:1. Батраков впервые сыграл с капитанской повязкой и отдал голевую передачу.

3. НХЛ. «Питтсбург» одолел «Вегас» (3:2 ОТ), Малкин сделал передачу и вышел на чистое 31-е место по очкам в истории лиги, Дорофеев забросил 25-ю шайбу в сезоне. «Тампа» проиграла «Каролине» (1:4), у Кочеткова 4-я победа подряд , Кучеров получил травму . «Виннипег» обыграл «Рейнджерс» (2:1), Наместников прервал серию из 12 игр без голов. Все результаты дня – здесь .

4. «Зенит» попросил КДК отменить удаление Вендела в матче с «Факелом». «Факел» же обратился в ЭСК по удалению Якимова и голам Гонду и Кассьерры. «Факел» могут наказать матчем на нейтральном поле, а удаление хавбека «Зенита», скорее всего, останется в силе, пишет Иван Карпов.

5. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Авангард» одолел «Торпедо» (4:3) и выиграл 12 матчей подряд, СКА обыграл минское «Динамо» (3:1), «Адмирал» победил «Амур» (5:2). Все результаты – здесь .

6. НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Кливленд» справился с «Бруклином» и другие результаты .

7. «Манчестер Юнайтед» анонсировал строительство нового стадиона на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов.

8. Олимпийская чемпионка Токио-2020 Виктория Листунова заявила , что ей не дали нейтральный статус из-за открытки к 9 мая.

9. Бан Погба за допинг истек . Хавбек ведет переговоры с клубами, Дешам готов вызвать Поля в сборную Франции, если он наберет форму.

10. Трансферные новости. «Спартак» и «Зенит» отказались от Даку, посчитав трансфер «политически ненадежным». Хавбек ЦСКА Кисляк интересен «Спартаку» и клубам из Европы, утверждает «РБ Спорт». В ЦСКА прокомментировали : «Матвей много кому может нравиться. Но у него 5-летний контракт – тут и говорить не о чем». «Барселоне» предложили подписать Салаха летом бесплатно. Вингеру «Ливерпуля» придется согласиться на снижение зарплаты, «Аль-Хилаль» предлагает 50 млн евро в год.

11. Россиянин Аристархов взял золото чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В финале он победил турка Дикеча.

12. Бывший нападающий «Лас-Пальмаса» Гуайре заявил , что «Барса» пыталась его подкупить больше 20 лет назад, чтобы он перешел в клуб: «Решак сказал: «Мы заплатим тебе под столом». Я был в шоке».

13. Клуб Тарасова «Родина Медиа» объявил о закрытии. Он существовал с 2022 года при поддержке бизнесмена Ломакина.

Цитаты дня.

Семак об оскорблениях Вендела болельщиками «Факела»: «Удар по имиджу российского футбола. Интересно посмотреть, как работает Fan ID на самом деле – те, кто так себя ведет, должны быть наказаны »

Светлана Журова: «У меня есть предложение к международным федерациям. России нужно вернуть все прежние олимпийские квоты, которые были у нас до отстранения »

Канчельскис о системе «осень – весна»: «Это бред – отдыхать в отличную погоду и выходить на поле в минус 10. Почему нельзя играть летом? Решения принимают те, кто в футбол не играл»

Тарасова об отказе в нейтральном статусе гимнастке Листуновой: «Уже не знают, как нас унизить и оскорбить – русских, сильных, красивых и справедливых людей »

Дмитрий Губерниев: «Я блистательно выиграю выборы президента Федерации лыжных гонок России . За три дня вместо тухляка в лыжах будет настоящая солнечная долина»

Вендел об удалении в матче с «Факелом»: «Непреднамеренный жест – моя эмоциональная реакция. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун »