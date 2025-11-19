Матч окончен
Испания не выиграла у Турции – 2:2. Ойарсабаль сравнял на 62-й
Испания сыграла вничью с Турцией.
Сборная Испании дома поделила очки с командой Турции (2:2) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Севилье на стадионе «Ла Картуха».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 4-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Дани Ольмо. На 42-й отличился нападающий гостей Дениз Гюль. На 54-й хавбек Салих Озджан вывел гостей вперед. На 62-й счет сравнял нападающий Микель Ойарсабаль.
Испания набрала 16 очков, заняла первое место и вышла на ЧМ-2026. Турция (13 баллов) стала второй и сыграет в стыковых матчах.
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Ла Картуха
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
