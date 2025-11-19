3

Испания не выиграла у Турции – 2:2. Ойарсабаль сравнял на 62-й

Испания сыграла вничью с Турцией.

Сборная Испании дома поделила очки с командой Турции (2:2) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 4-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Дани Ольмо. На 42-й отличился нападающий гостей Дениз Гюль. На 54-й хавбек Салих Озджан вывел гостей вперед. На 62-й счет сравнял нападающий Микель Ойарсабаль.

Испания набрала 16 очков, заняла первое место и вышла на ЧМ-2026. Турция (13 баллов) стала второй и сыграет в стыковых матчах.

Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Ла Картуха
Испания
Завершен
2 - 2
Турция
Матч окончен
90’
+4’
Байындыр
89’
Эскихеллач
Фабиан Руис   Форнальс
83’
83’
Демирал   Акчичек
80’
Демирал
78’
Озджан   Каразор
78’
Кадыоглу   Эскихеллач
76’
Озджан
Ольмо   Фермин Лопес
74’
69’
Кахведжи   Сари
69’
Гюль   Мюльдюр
Алекс Баэна
68’
Ойарсабаль   Агехова
62’
Пино   Алекс Баэна
62’
  Ойарсабаль
62’
54’
  Озджан
Мерино   Ферран Торрес
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Гюль
12’
Гюль
  Ольмо
4’
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Фабиан Руис, Алеиш Гарсия, Мерино, Ольмо, Пино, Ойарсабаль
Запасные: Алекс Баэна, Иглесиас, Агехова, Ремиро, Райя, Порро, Форнальс, Вивиан, Барриос, Фермин Лопес, Субименди, Ферран Торрес
1тайм
Турция:
Байындыр, Кадыоглу, Челик, Сеюнджю, Демирал, Акайдин, Кекчю, Озджан, Кахведжи, Йылмаз, Гюль
Запасные: Гюнок, Акчичек, Эскихеллач, Гюлер, Чакыр, Каразор, Сари, Айдын, Кутуджу, Мюльдюр, Вурал, Йылдыз
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Испании по футболу
онлайны
logoСборная Турции по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoДани Ольмо
logoДениз Гюль
logoСалих Озджан
logoМикель Ойарсабаль
Комментарии
