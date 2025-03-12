Кучеров пропустил 3-й период матча с «Каролиной» из-за травмы. У него 0 бросков в створ, 2 потери и «минус 2» за 15:17

Никита Кучеров пропустил 3-й период матча с «Каролиной» из-за травмы.

Форвард «Тампы » не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Харрикейнс» (1:4) из-за нераскрытой травмы.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер не сообщил каких-либо подробностей после игры. По данным журналистки Гэбби Ширли, в день игры Кучеров не очень хорошо себя чувствовал, но остается неясным, связано ли это с досрочным завершением матча.

За 15 минут 17 секунд в первых двух периодах Никита остался без очков и бросков в створ (1 промах) при полезности «минус 2». Он сделал 1 перехват, допустил 2 потери.

В текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина 92 (28+64) очка в 61 игре в сезоне. Он по-прежнему занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги.