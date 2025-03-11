«Краснодар» не выиграл ни одного трофея в своей истории. Клуб основан в 2008 году
«Краснодар» не смог выиграть первый Кубок России в истории клуба.
Команда Мурада Мусаева уступила «Ахмату» со счетом 1:2 в 1/4 финала Пути регионов и вылетела из розыгрыша турнира.
Основанный в 2008 году «Краснодар» не выиграл ни одного трофея в своей истории.
Клуб стал серебряным призером чемпионата России прошлого сезона и трижды брал бронзовые медали (2014/15, 2018/19, 2019/20).
Также «Краснодар» дважды выходил в финал Кубка России (в сезонах-2013/14 и 2022/23) и участвовал в матче за Суперкубок России-2024.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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