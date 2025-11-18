Орельен Тчуамени: «Не согласен с Анчелотти, что отрабатывать пенальти бесполезно. Это двигательная память – шансов забить в финале ЧМ будет больше, чем у того, кто не тренировался»

Тчуамени: не согласен с Анчелотти, что отрабатывать пенальти бесполезно.

Полузащитник «Реала » и сборной Франции Орельен Тчуамени объяснил, почему считает важным отрабатывать пенальти на тренировках.

– По мнению Анчелотти, отрабатывать пенальти бесполезно, потому что невозможно воспроизвести условия.

– Не согласен с тренером. Допустим, воспроизвести условия невозможно, но для меня это двигательная память.

Если вы каждый день тренируетесь бить пенальти в правый угол ближе к штанге, я уверен, что в тот день, когда вам нужно будет пробить пенальти в финале чемпионата мира, у вас будет больше шансов его реализовать, чем у игрока, который никогда не бьет, – сказал Тчуамени.